Директор по персоналу "АрселорМиттал" заняла первое место в конкурсе "Золотой Гефест"

Конкурс "Золотой Гефест" для работников и компаний горнопромышленного комплекса, а также специалистов проектных, научных, учебных заведений и предприятий состоялся 20 октября.

В номинации "Женщины в ГМК" первое место заняла директор по персоналу АО "АрселорМиттал Темиртау" Вера Терешкина.

Победителей во всех номинациях выбирало жюри из авторитетных специалистов индустрии и представителей государственных структур. Почетную награду вручил первый заместитель исполнительного директора ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Тулеген Муханов.

Вера Терешкина постоянно повышает свой профессиональный уровень, обладает чувством нового и передового, изучает новейшие формы управления, активно участвует в разработке систем материального стимулирования сотрудников, что способствует повышению производительности труда. Стаж работы в отрасли 23 года. Примечательно, что для участия в конкурсе ее кандидатуру выдвинул трудовой коллектив.

За время работы в компании Вера Вячеславовна показала себя дисциплинированным, грамотным, целеустремленным, обладающим высокой личной организованностью и инициативностью руководителем, обладающим высокой теоретической подготовкой и умеющей оперативно решать вопросы по организации труда и управлению персоналом. От лица всей компании поздравляю Веру Терешкину с этой наградой и желаю ей дальнейших успехов! – поздравил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Алишер Абенов.

"Сначала для меня было неожиданно то, что я вошла в тройку лидеров, а сегодня еще большей неожиданностью стало занятое первое место! Мне очень это приятно! Я благодарю всю нашу компанию "АрселорМиттал Темиртау", руководство и своих коллег, которые поверили в меня и номинировали на этот конкурс. А также мою команду единомышленников, потому что их результат труда – мой результат труда", – сказала директор по персоналу АО "АрселорМиттал Темиртау" Вера Терешкина.

В завершающий день AMM Congress "Векторы роста мировой горнодобывающей промышленности в условиях пандемии" Вера Вячеславовна выступила с докладом "Women in mining", в котором отметила работу компании "АрселорМиттал Темиртау" в области социально-трудовых отношений.