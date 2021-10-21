Девять банков ликвидируют в Казахстане - АРРФР

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) проинформировали о порядке, процессе и текущем состоянии ликвидационных производств банков, передает zakon.kz.

В агентстве отметили, что требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной Законом РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (10 очередей, ст. 74-2).

Во вторую очередь - расчеты перед АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) по депозитам физических лиц, в пределах гарантируемой суммы.

В третью очередь - расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка.

В четвертую очередь - расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающим гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли "страхование жизни".

В пятую очередь - расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов).

В шестую очередь - расчеты по депозитам не аффилированных юридических лиц.

В седьмую очередь - расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан.

В восьмую очередь - расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди.

В девятую очередь - расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц.

В десятую очередь - расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.