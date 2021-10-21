Президент должен работать и оправдывать доверие народа - Назарбаев

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету. Откровение" на телеканале "Хабар" рассказал, что значит быть президентом, передает корреспондент zakon.kz.

Журналист отметила, что Нурсултан Назарбаев всю сознательную жизнь находился у власти и под пристальным вниманием. Она поинтересовалась, не хотелось ли ему в какой-то момент все бросить. Елбасы отметил, что не раз думал вернуться на завод.

Были тяжелые времена и при Советском Союзе, и потом. И начинал думать, куда? Моя профессия - металлург. Я умею варить сталь. Я думал, сейчас я это сделаю или нет, если пойду туда. Потому что другой профессии у меня нет. Было желание все бросить и пойти на завод. Но это было не часто. Это было редко. Последние 20 лет такие мысли не приходили, работа все забирала, - отметил он.

Он рассказал, что составляет жизнь президента.

Все представляют, что жизнь президента - это вот: полетел в самолете, спускается по трапу, его встречают. Это маленькая часть жизни президента. Основная жизнь - в мучениях, работе, мозговая работа, тяжелые, бессонные ночи, поездки, переговоры, разговоры и контроль тех программ, которые ты предложил. Тяжелейшая работа. На психику давит, конечно, сильно, - признался Назарбаев.

Между тем, добавил Елбасы, президент должен выглядеть хорошо и современно.

Считать, что в масле катается, это неправильно. Прежде всего, он должен работать и оправдывать доверие, которое оказывает ему народ, - резюмировал Назарбаев.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан