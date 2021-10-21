Подростка нашли повешенным на балконе в Капшагае

Полицейские рассматривают версию о доведении до самоубийства, сообщает zakon.kz.
20 октября текущего года в 07:30 в дежурную часть ОП Капшагая поступило сообщение о том, что 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством путем повешения на балконе квартиры. По приезду следственно-оперативной группы информация подтвердилась, - рассказали в пресс-службе ДП региона.
Тело подростка нашли его родители.
В настоящее время начато досудебное расследование по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
Назначены экспертизы.
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