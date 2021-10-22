Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане продолжает расти

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 октября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 22 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 216 человек (44 962+ и 6254 КВИ-), из них в стационарах находится 8851 пациент, на амбулаторном уровне – 42 365 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 625 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 172,

• на аппарате ИВЛ – 109.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 22 октября 2021 года

20.10.2021 г. зафиксирован 151 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 240 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 78 460, летальных случаев – 4992, выздоровевших – 67 214.