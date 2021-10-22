"Кайрат" ухудшил шансы выхода из подгруппы в Лиге конференций

21 октября состоялись матчи группового раунда в Лиге конференций, сообщает zakon.kz.

Команды завершили первый круг данного футбольного турнира, сыграв в нем по три игры. Как уже известно, алматинский "Кайрат", проиграв на выезде "Карабаху" - 1:2, занимает в своей подгруппе последнее место. Тем самым алматинцы ухудшили свои шансы выхода из подгруппы. Теперь для успешного выполнения задачи продолжения борьбы в ЛК казахстанскому клубу необходимо выиграть оставшиеся три игры.

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В другой игре группы "Н" швейцарский "Базель" у себя дома одержал победу над кипрской "Омонией" - 3:1.

Таким образом, "Базель" после первого круга ЛК набрал семь очков и делит лидерство в группе с "Карабахом" (7). У "Кайрата" и "Омонии" по одному баллу.

В четвертом туре чемпион Казахстана вновь сыграет с "Карабахом", но уже на Центральном стадионе Алматы - 4 ноября, а "Омония" в этот же день примет "Базель".

Из других матчей прошедшего игрового дня отмечаем крупный проигрыш команды Жозе Моуриньо, итальянской "Ромы", которая была разгромлена в Норвегии местным чемпионом "Буде-Глимтом" - 1:6.

Результаты остальных игр ЛК:



"Алашкерт" - "ЛАСК" - 0:4

"Анортосис" - "Флора" - 2:2

"Витесс" - "Тоттенхэм" - 1:0

"Копенгаген" - "ПАОК" - 1:2

"Маккаби Хайфа" - "Славия Прага" - 1:0

"Мура" - "Ренн" - 1:2

"Фейеноорд" - "Унион Берлин" - 3:1

"Партизан" - "Гент" - 0:1

"Слован Братислава" - "Линкольн Ред Импс" - 2:0

"ЦСКА София" - "Заря Луганск" - 0:1

"Алашкерт" - "ЛАСК" - 0:4

"ЧФР Клуж" - "АЗ Алкмар" - 0:1

"Яблонец" - "Рандерс" - 2:2

Куандык Шынасилов