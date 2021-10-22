Пропавшую женщину нашли мертвой в Павлодарской области

22 октября 2021, 11:00
Фото: zakon.kz

В Павлодарской области пропавшую женщину нашли мертвой, передает zakon.kz.

Подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина водворен в ИВС. Обстоятельства и причины преступления выясняются.

21 октября в 19:30 в лесополосе на окраине села Мичурино обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия, - сообщил начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.




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