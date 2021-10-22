"В одну и ту же реку" - знаки зодиака, представители которых обожают общаться с бывшими

Астрологи назвали топ-4 знаков зодиака, представители которых обожают общаться с бывшими, передает zakon.kz.

По мнению специалистов по астрологии, как пишет "Пятый канал", забыть про бесперспективные отношения и провоцировать экс-возлюбленных на "ненавязчивое" общение могут представители четырех знаков зодиака - Овнов, Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Читайте также: Прячутся за юбкой - назван топ-4 маменькиных сынков по гороскопу

У каждого из них своя мотивация. Не стоит заранее упрекать таких партнеров в измене. Волне возможно, они не ищут любви, написывая экс-возлюбленным.

Овен

Представители этого знака зодиака - импульсивны, в связи с чем просто не хотят делить людей на тех, с кем общаться можно, и тех, кому и слово сказать запрещено. Родившиеся под знаком Овнов - максимально просты и прямолинейны: если они захотели высказать что-то именно экс-возлюбленным, то обязательно позвонят или напишут.

Однако их бывшим не стоит питать иллюзий о возобновлении отношений: Овны не любят входить дважды в одну и ту же реку.

Близнецы

Довольно общительные и отходчивые - это все про тех, которые родились под знаком Близнецов. Представители этого знака зодиака не держат зла на экс-партнера, а потому не видят ничего дурного в том, чтобы трогательно поздравить его с днем рождения.

Читайте также: Звезды не сошлись - какие пары по знаку зодиака никогда не смогут быть вместе

Правда, и в этом есть свои нюансы: Близнецам важно понимать, что кто-то по ним скучает и жаждет общения. Они чрезмерно любопытны, а потому хотят знать, где и с кем сейчас их бывшая вторая половинка.

Стрельцы

Родившиеся под этим знаком зодиака также обожают "написывать" бывшим, потому что у них патологическая мания рушить все вокруг и выстраивать мир заново, по крупицам. Несмотря на то, что последние отношения представителей Стрельцов могли длиться не больше недели, ждать, что эти люди быстро отстанут от бывших - глупо.

Но также следует помнить: эти партнеры - едва ли не самые токсичные из всех.

Рыбы

Жизненный девиз всех представителей этого знака зодиака: "Надежда умирает последней". Они при расставании с партнерами пытаются сделать все, чтобы остаться в хороших отношениях, так как не терпят ссор и склок.

Рожденным под знаком Рыб важно знать, что в любой момент экс-возлюбленные возьмут трубку и придут им на помощь. В общем и целом, в такой тактике поведения есть разумное зерно.

Читайте также: Какие плюсы и минусы есть у каждого знака зодиака