В Кызылорде найдено тело без вести пропавшего мужчины

В Кызылорде найдено тело без вести пропавшего больше месяца назад мужчины, передает zakon.kz.

Мужчина в начале сентября на своем легковом автомобиле выехал в Нур-Султан и пропал. По факту исчезновения человека 12 сентября было зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, начато досудебное расследование.

В рамках уголовного дела организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по поиску без вести пропавшего с привлечением нескольких мобильных групп, сформированных из числа оперуполномоченных и участковых инспекторов полиции, сотрудников ДЧС, солдат Национальной гвардии, родственников, друзей и волонтеров. В комплексных поисковых мероприятиях были задействованы специальная техника и вертолет, – сообщают полицейские.

В результате поисков 19 октября на 128 км трассы Кызылорда – Жезказган обнаружен легковой автомобиль и личные вещи, принадлежащие без вести пропавшему мужчине.

Днем 22 октября во время прочесывания территории трассы Кызылорда – Жезказган в 30-40 км к западу обнаружено тело неизвестного гражданина. В настоящее время следственно-оперативной группой и сотрудниками ДЧС проводятся проверочные мероприятия на месте происшествия.