Токаев подписал новый закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря, передает zakon.kz.
Об этом сообщает официальный сайт Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", – говорится в сообщении.
Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря.
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