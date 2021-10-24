Токаев прибыл в Ашхабад с государственным визитом

24 октября 2021, 17:04
Фото: facebook.com/Берік Уәли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад, сообщает zakon.kz.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах, написал в соцсетях пресс-секретарь президента Берик Уали.

Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.


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