Токаев прибыл в Ашхабад с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад, сообщает zakon.kz.

Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах, написал в соцсетях пресс-секретарь президента Берик Уали.

Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.