Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,87 тенге, снизившись на 1,36 тенге, передает zakon.kz.

А российский рубль, напротив, подорожал.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,9–426,3 тенге, евро – по 495,5–497,5 тенге, российский рубль – по 6,03–6,08 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 октября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,96%, составив $84,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 0,81% – до 86,22 доллара за баррель.