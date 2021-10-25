В Казахстане планируют ввести запрет на вывоз лесоматериалов

25 октября 2021, 16:26
Фото: pixabay.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных, – говорится в документе.

Министерству торговли и интеграции РК предписано проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 ноября.


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