На теннисном турнире в Санкт-Петербурге пройдет казахстанское противостояние

Завершился второй игровой день на престижном международном турнире АТР Saint Petersburg Open, передает zakon.kz.

25 октября на корты "Сибур Арены" вышли два представителя Казахстана. Вначале Дмитрий Попко проиграл свой финал квалификационного раунда Эмилю Руусувуори из Финляндии – 6:7, 4:6. Затем Александр Бублик в первом круге основного раунда обыграл россиянина Евгения Тюрнева – 6:3, 6:4. Теперь первая ракетка Казахстана за выход в четвертьфинал турнира сыграет с немцем Жаном-Леннаром Штруффом.

А перед этим матчем дуэт Александр Бублик/Илья Ивашка (Беларусь) сойдутся в поединке парного разряда с Александром Голубевым (Казахстан)/Хьюго Нисом (Монако). Встреча состоится 26 октября, не ранее 20:00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов