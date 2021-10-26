Били толпой – жесткая драка студенток в Атырау попала на видео

Жесткая драка троих студенток колледжа бизнеса и права в Атырау попала на видео, передает zakon.kz.

Видео появилось в Telegram-канале.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

В отношении родителей троих подростков составлен протокол по ст. 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним" и направлен в Атырауский областной межрайонный специализированный суд по делам несовершеннолетних. пресс-служба ДП Атырауской области

Как пишет azh.kz, руководство колледжа пока не знает, что делать с юными хулиганками – ждут постановления суда.