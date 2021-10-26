Пропавших братьев нашли мертвыми в Павлодарской области 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев, передает Zakon.kz.

19 октября в полицию города Аксу с заявлением обратилась женщина по факту исчезновения своих двух братьев. Полицейские установили, что 5 октября около 17:00 они ушли с отгонной точки одного из крестьянских хозяйств.

По данному факту незамедлительно был ориентирован весь личный состав полиции и приграничные регионы. Была создана оперативно-поисковая группа.

25 октября в степном массиве, в 20 километрах от отгонной точки, был обнаружен труп одного из братьев 1967 года рождения без признаков насильственной смерти. По результатам судебно-медицинской экспертизы причина смерти – "переохлаждение организма".

26 октября в 16:20 в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружен труп второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.