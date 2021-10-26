Боксер Сакен Бибосынов победил олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова

В Белграде проходит второй соревновательный день Чемпионата мира по боксу, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские болельщики с нетерпением ждали начала вечерней сессии турнира. Вечернюю программу открывал центральный поединок второго дня мирового первенства – между олимпийским чемпионом 2016 года Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана и бронзовым призером Токийской олимпиады, казахстанцем Сакеном Бибосыновым.

Казахстанец во всех трех раундах имел небольшое преимущество, которое и довел до победного конца. Тем самым Сакен Бибосынов преподнес первую сенсацию мирового первенства в Белграде.

Куандык Шынасилов