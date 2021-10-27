Илон Маск стал самым богатым человеком в истории - Forbes

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, сообщает Zakon.kz.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, 25 октября, активы Маска составляют 271,3 млрд долларов.

Как пишет Forbes, состояние американского предпринимателя увеличилось на $41,7 млрд с прошлой пятницы, благодаря резкому росту стоимости акций Tesla. Акции выросли в цене почти на 13 процентов на фоне появления информации о сделке с компанией-прокатчиком автомобилей Hertz о продаже ей 100 тысяч электромобилей производства Tesla.

Состояние Маска впервые приближается к $300 млрд. Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием $201 млрд. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд — на $59,3 млрд меньше, чем сейчас у Маска.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса ненадолго превысило $100 млрд в апреле 1999 года, во время пика пузыря доткомов. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более $165 млрд. Когда в 1982 году Forbes впервые начал считать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло $2 млрд, или около $5,5 млрд на сегодня.