Разработчики вакцины QazVac получат госпремию в области науки и техники

МОН подготовлен проект указа Президента РК "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2021 года в области науки и техники имени аль-Фараби", сообщает Zakon.kz.

Так, будут присуждены две госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби:

1. За работу на тему "Разработка и организация производства нового отечественного оригинального лекарственного препарата "Розеофунгин-АС":

Аманкелди Саданову - генеральному директору ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", доктору биологических наук, профессору, академику;

Асе Балгимбаевой - главному научному сотруднику данного центра, кандидату биологических наук;

Владимиру Березину - руководителю отдела вирусологии "Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии", члену-корреспонденту НАН РК, доктору биологических наук, профессору;

Ильясу Кулмагамбетову - главному научному сотруднику центра, доктору медицинских наук, профессору, академику НАН РК;

Людмиле Треножниковой - главному научному сотруднику центра, кандидату биологических наук;

Гульнаре Ултанбековой - и.о. доцента факультета биологии и биотехнологии некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", кандидату биологических наук.

2. За цикл работ на тему "Обеспечение биологической безопасности Республики Казахстан: передовые научные технологии и производство":

Закарья Кунсулу - генеральному директору РГПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки МОН РК, доктору биологических наук Российской Федерации, профессору, действительному члену Академии естественных наук РК, члену-корреспонденту Российской академии естествознания;

Ергали Абдураимову - заместителю генерального директора по науке и коммерциализации данного НИИ, доктору ветеринарных наук Кыргызской Республики, профессору;

Мархабату Касенову - заместителю генерального директора по производственной деятельности НИИ, кандидату ветеринарных наук, профессору;

Леспеку Кутумбетову - заведующему лабораторией НИИ, доктору ветеринарных наук, профессору;

Мухиту Орынбаеву - заведующему лабораторией НИИ, кандидату ветеринарных наук, профессору, члену-корреспонденту Национальной академии наук РК;

Куляйсан Султанкуловой - заведующей лабораторией НИИ, кандидату биологических наук, профессору;

Берику Хайруллину - главному научному сотруднику НИИ проблем биологической безопасности, кандидату ветеринарных наук, профессору.

Как следует из пояснительной записки МОН, по бюджетной программе "Государственные премии и стипендии" на 2021 год сумма государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби составляет 37 200 000 тенге. Два коллектива получат премии по 18 600 000 тенге.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

"Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии" выпускает 7 видов биопрепаратов, разработанных сотрудниками института, в том числе мазь "Розеофунгин-АС" – это первый оригинальный стопроцентно отечественный препарат, обладающий высокой противогрибковой и антивирусной активностью, полученный на основе отечественного продуцента. На заводе института запущена вся цепочка его производства – от приготовления питательной среды для выращивания микроорганизма до получения препарата и упаковки мази в тубы.

"Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" разработал отечественную вакцину от коронавирусной инфекции QazVac, которая активно применяется при вакцинации населения.