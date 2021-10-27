Нигматулин: Закон об омбудсмене разработан в рамках президентских политических реформ

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты подчеркнул важность одобренного депутатами законопроекта "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает Zakon.kz.

Законопроект и сопутствующие поправки к нему, которые разработаны парламентариями, одобрены сегодня в первом чтении.

Проект закона "Об Уполномоченном по правам человека" разработан в рамках третьего пакета политических реформ, инициированного главой государства, – сказал Нурлан Нигматулин.

Как отметил спикер Мажилиса, теперь на законодательном уровне четко определен правовой статус Уполномоченного по правам человека, включая особый порядок привлечения к уголовной или административной ответственности.

Значительно расширены полномочия омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека.

Тем самым сделан еще один важный шаг в укреплении самого института Уполномоченного по правам человека, который является своеобразным связующим звеном между государством и гражданским обществом, – сказал Нурлан Нигматулин.

По словам председателя Мажилиса, в процессе подготовки данного законопроекта активное участие приняли представители всех политических партий, гражданского общества и эксперты.

Все предложения, замечания, которые обсуждались на заседаниях рабочей группы, сегодня на пленарном заседании, конечно же, будут тщательно проанализированы до второго чтения. Они важны не только для института Уполномоченного по правам человека, но и для всего гражданского общества, и в целом для укрепления демократии в нашей стране, – резюмировал Нурлан Нигматулин.

Должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности.

В целях независимости, ответственности и непредвзятости его деятельности прописываются гарантии неприкосновенности уполномоченного, в том числе касательно привлечения к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, недопустимости вмешательства в его деятельность и возложения каких-либо функций, не предусмотренных законом, а также оказания воздействия в какой бы то ни было форме с целью воспрепятствования осуществлению им своих полномочий.

По результатам рассмотрения жалобы в зависимости от принятого решения уполномоченный может направлять в госорганы, органы местного госуправления и самоуправления, должностным лицам рекомендации относительно мер, которые надлежит принять для восстановления нарушенных прав. Кроме того, омбудсмен может обращаться в уполномоченные госорганы или к должностным лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина. К полномочиям также отнесена возможность обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями (бездействием) госоргана, органов местного государственного управления и самоуправления, должностных лиц, госслужащих.

При этом иск, направляемый уполномоченным, освобождается от государственной пошлины в соответствии с налоговым законодательством Казахстана.

Уполномоченный может обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями о внесении поправок в законодательство Республики Казахстан, направлять обращение непосредственно президенту, Палатам Парламента или Правительству Республики Казахстан.

Законопроектом также закрепляются статус и деятельность представителя уполномоченного в регионе.