Почти 2 трлн тенге потратили казахстанцы на жилье и лечение из накоплений ЕНПФ

В рамках инициативы главы государства Касым-Жомарта Токаева об использовании части сбора пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий Единый накопительный пенсионный фонд на 20 октября 2021 года исполнил 523 943 заявления на общую сумму 1,97 трлн тенге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Zakon.kz.

В частности, выплачено:

1,36 трлн тенге (70,62%) – на приобретение жилья (полный расчет), строительство дома, включая приобретение земельного участка;

246,1 млрд тенге (12,81%) – на внесение первоначального взноса по ипотеке, полное и частичное погашение задолженности по ипотечному займу и его рефинансирование;

262,1 млрд тенге (13,64%) – на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений, а также полное и частичное его погашение и рефинансирование;

56,3 млрд тенге (2,93%) – на прочие цели, включая полное и частичное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.

Так, банками выплачено:

• АО ЖССБ "Отбасы банк" – было исполнено 446 711 заявлений, на спецсчета переведено 1,87 трлн тенге;

• АО "Народный Банк Казахстана" – 18 063 заявления на общую сумму 45,4 млрд тенге;

• АО "Банк ЦентрКредит" – 5055 заявлений на общую сумму 9,2 млрд тенге;

• АО "Altyn Bank" – 187 заявлений на сумму 511 млн тенге;

• АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" – 106 заявлений на сумму 401 млн тенге.

Кроме того, рассмотрена 53 821 заявка на оплату сбора на лечение и перечислена общая сумма 49,1 млрд тенге.

Из этих средств использовано:

45,1 млрд тенге (91,89%) – на стоматологические услуги;

1,6 млрд тенге (3,28%) – на офтальмологические услуги;

467 млн тенге (0,95%) – на лечение орфанных заболеваний;

220 млн тенге (0,45%) – на реконструктивные и восстановительные (пластические) операции;

1,7 млрд тенге (3,44%) – на прочие медицинские услуги, предусмотренные утвержденным перечнем.

По информации Берика Уали, по тем или иным причинам в ЕНПФ возвращено 262,4 млрд тенге, изъятых на улучшение жилищных условий, и 7,3 млрд тенге, заявленных на лечение.

Исполнено 2912 заявлений казахстанцев о передаче накоплений управляющим инвестиционным портфелем на общую сумму 5,44 млрд тенге.