Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане

Приказом и.о. министра энергетики РК от 24 сентября 2021 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, сообщает Zakon.kz.

На период с 1 октября по 31 декабря 2021 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутренний рынок республики, в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 октября 2021 года, опубликован 26 октября 2021 года.