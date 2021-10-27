Состоит на учете – мужчина избил ребенка в Таразе

27 октября 2021, 16:50
Фото: Zakon.kz

Мужчина, страдающий психическими заболеваниями, избил ребенка в Таразе, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел 20 октября.

В полицию Тараза с заявлением обратилась девушка в отношении неизвестного, который возле медицинской клиники по проспекту Абая нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему ребенку. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК, – уточнили в ДП.

Сотрудниками полиции установлен и доставлен в полицию житель Жамбылского района.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый страдает психическими заболеваниями. Состоит на учете в областной психиатрической больнице с 2018 года с диагнозом "шизофрения параноидная, непрерывное течение, кататонический синдром". Является инвалидом второй группы, – отметили в пресс-службе.

Подозреваемый помещен в психиатрическую больницу для дальнейшего назначения судебно-психиатрической экспертизы.

Для оценки тяжести нанесенного вреда здоровью ребенка следственными органами назначена судебно-медицинская экспертиза.


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