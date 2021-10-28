Как повысится благосостояние казахстанцев – нацпроект

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", сообщает Zakon.kz.

План разработан на 2021-2025 годы.

Реализация проекта планируется в 5 направлениях:

Индустриально-инновационное развитие:

- технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;

- увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности. Развитие нефтегазохимического комплекса – создание нефтегазохимического кластера. Развитие геологической отрасли – повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки. Развитие энергетической отрасли – модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики. Продвижение несырьевого экспорта – увеличение несырьевого экспорта в два раза до 41 млрд долларов США.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:

Рост реальных денежных доходов населения на 27,1% от уровня 2019 года в ценах 2019 года;

рост средней заработной платы работников обрабатывающей промышленности на 31,5% к уровню 2020 года;

рост средней заработной платы работников электроэнергетической отрасли на 50% к 2020 году;

рост средней заработной платы работников нефтегазохимической отрасли на 25% к уровню 2020 года;

охват социально уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию составит 40%.

Ожидаемый экономический эффект:

Создание рабочих мест – 127,8 тысячи, в том числе: постоянные – 102,8 тысячи, временные – 25 тысяч;

рост производительности труда на 20,6% к уровню 2019 года;

объем частных инвестиций составит 15,5 трлн тенге;

увеличение экспорта несырьевых товаров и услуг до 41 млрд долларов, в том числе несырьевых товаров – 29,5 млрд долларов, услуг – 11,5 млрд долларов;

рост экспорта нефтегазохимической продукции до 1,3 млрд долларов;

увеличение объемов производства экспортно-ориентированной продукции в обрабатывающей промышленности до 9,1 млрд долларов;

увеличение налоговых поступлений (за счет запуска новых проектов в обрабатывающей промышленности) до 417,3 млрд тенге;

ВДС обрабатывающей промышленности составит 15 трлн тенге;

сокращение энергопередающих организаций на 30% от уровня 2017 года.

Как отмечается, для реализации национального проекта потребуется 15,9 трлн тенге (в том числе из республиканского бюджета – 0,4 трлн тенге, внебюджетные средства – 15,5 трлн тенге).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.