Как повысится благосостояние казахстанцев – нацпроект

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", сообщает Zakon.kz.
План разработан на 2021-2025 годы.
Реализация проекта планируется в 5 направлениях:
Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:
Ожидаемый экономический эффект:
Как отмечается, для реализации национального проекта потребуется 15,9 трлн тенге (в том числе из республиканского бюджета – 0,4 трлн тенге, внебюджетные средства – 15,5 трлн тенге).
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Хотите быть в курсе важных новостей?