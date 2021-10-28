Как повысится благосостояние казахстанцев – нацпроект

28 октября 2021, 14:19
Фото: zakon.kz / Максим Золотухин

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев", сообщает Zakon.kz.

План разработан на 2021-2025 годы.

Реализация проекта планируется в 5 направлениях:

  1. Индустриально-инновационное развитие:
    - технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности;
    - увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности.
  2. Развитие нефтегазохимического комплекса – создание нефтегазохимического кластера.
  3. Развитие геологической отрасли – повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки.
  4. Развитие энергетической отрасли – модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики.
  5. Продвижение несырьевого экспорта – увеличение несырьевого экспорта в два раза до 41 млрд долларов США.

Ожидаемый социальный эффект от реализации проекта:

  • Рост реальных денежных доходов населения на 27,1% от уровня 2019 года в ценах 2019 года;
  • рост средней заработной платы работников обрабатывающей промышленности на 31,5% к уровню 2020 года;
  • рост средней заработной платы работников электроэнергетической отрасли на 50% к 2020 году;
  • рост средней заработной платы работников нефтегазохимической отрасли на 25% к уровню 2020 года;
  • охват социально уязвимых бытовых потребителей компенсацией разницы повышения тарифов на электрическую энергию составит 40%.

Ожидаемый экономический эффект:

  • Создание рабочих мест – 127,8 тысячи, в том числе: постоянные – 102,8 тысячи, временные – 25 тысяч;
  • рост производительности труда на 20,6% к уровню 2019 года;
  • объем частных инвестиций составит 15,5 трлн тенге;
  • увеличение экспорта несырьевых товаров и услуг до 41 млрд долларов, в том числе несырьевых товаров – 29,5 млрд долларов, услуг – 11,5 млрд долларов;
  • рост экспорта нефтегазохимической продукции до 1,3 млрд долларов;
  • увеличение объемов производства экспортно-ориентированной продукции в обрабатывающей промышленности до 9,1 млрд долларов;
  • увеличение налоговых поступлений (за счет запуска новых проектов в обрабатывающей промышленности) до 417,3 млрд тенге;
  • ВДС обрабатывающей промышленности составит 15 трлн тенге;
  • сокращение энергопередающих организаций на 30% от уровня 2017 года.

Как отмечается, для реализации национального проекта потребуется 15,9 трлн тенге (в том числе из республиканского бюджета – 0,4 трлн тенге, внебюджетные средства – 15,5 трлн тенге).

Полный текст документа можно посмотреть здесь.


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