Сильный снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 29 октября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), лишь центральные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем там ожидается погода без осадков. На юго-востоке, юге, западе, севере, северо-западе и в центре страны – туман, на севере – гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны – усиление ветра. РГП "Казгидромет"

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, днем на севере, западе – гололед, низовая метель.

В Акмолинской области на востоке и севере синоптики прогнозируют ветер 15-20 м/с, днем на севере – гололед.

На северо-западе Павлодарской области ветер усилится до 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере и северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, утром и днем – туман.

В горных районах Жамбылской области скорость ветра достигнет 15-20 м/с, ночью и утром – туман.

На горы Туркестанской области опустится туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, в Атырауской области на юго-западе – туман.

В центре и на востоке Карагандинской области, в северной части Восточно-Казахстанской области ночью будет туман.