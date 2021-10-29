В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на два случая. По темпам заражения в антилидерах остается Павлодарская область (+236). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 11 случаев, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 936 084 случая.
В Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 881 124 человека.
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