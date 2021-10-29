В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

29 октября 2021, 08:01
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на два случая. По темпам заражения в антилидерах остается Павлодарская область (+236). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 11 случаев, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 136,
  • в городе Алматы – 222,
  • в городе Шымкент – 34,
  • в Акмолинской области – 142,
  • в Актюбинской области – 54,
  • в Алматинской области – 134,
  • в Атырауской области – 24,
  • в ВКО – 120,
  • в Жамбылской области – 30,
  • в ЗКО – 48,
  • в Карагандинской области – 136,
  • в Костанайской области – 131,
  • в Кызылординской области – 46,
  • в Мангистауской области – 11,
  • в Павлодарской области – 236,
  • в СКО – 163,
  • в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 936 084 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане – 400,
  • в городе Алматы – 322,
  • в городе Шымкент – 40,
  • в Акмолинской области – 153,
  • в Актюбинской области – 74,
  • в Алматинской области – 95,
  • в Атырауской области – 11,
  • в ВКО – 188,
  • в Жамбылской области – 17,
  • в ЗКО – 315,
  • в Карагандинской области – 67,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 43,
  • в Мангистауской области – 72,
  • в Павлодарской области – 126,
  • в СКО – 144,
  • в Туркестанской области – 49.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 881 124 человека.



Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?