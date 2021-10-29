В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось на два случая. По темпам заражения в антилидерах остается Павлодарская область (+236). Меньше всего зараженных в Мангистауской области, всего 11 случаев, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 136,

в городе Алматы – 222,

в городе Шымкент – 34,

в Акмолинской области – 142,

в Актюбинской области – 54,

в Алматинской области – 134,

в Атырауской области – 24,

в ВКО – 120,

в Жамбылской области – 30,

в ЗКО – 48,

в Карагандинской области – 136,

в Костанайской области – 131,

в Кызылординской области – 46,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 236,

в СКО – 163,

в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 936 084 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане – 400,

в городе Алматы – 322,

в городе Шымкент – 40,

в Акмолинской области – 153,

в Актюбинской области – 74,

в Алматинской области – 95,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 188,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 315,

в Карагандинской области – 67,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 72,

в Павлодарской области – 126,

в СКО – 144,

в Туркестанской области – 49.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 881 124 человека.



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