В трех регионах Казахстана ухудшилась эпидситуация

Восточно-Казахстанская область перешла из "желтой" в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Также Актюбинская и Алматинская области перешли из "зеленой" в "желтую" зону по коронавирусу.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.