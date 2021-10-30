"Мисс Казахстан-2021": Zakon.kz дает конкурсанткам второй шанс

Завершились национальные региональные туры конкурса "Мисс Казахстан-2021". Впервые в истории проекта организаторы предоставили участницам, не прошедшим региональный отбор, уникальную возможность вернуться в конкурс и побороться за титул "Мисс Казахстан-2021".

Читатели и жюри Zakon.kz проведут свой отбор конкурсанток в номинации "Красота в Милосердии". В нем примут участие 10 красавиц из разных городов Казахстана, которые активно участвуют в волонтерском движении, в благотворительных акциях, разрабатывают собственные социальные проекты. Победительница получит второй шанс и примет участие в финале "Мисс Казахстан-2021".

Национальный конкурс "Мисс Казахстан" основан в 1997 году. За эти годы в каждом регионе страны открыты представительства конкурса, победительницы областных туров участвуют в национальном финале.

"Мисс Казахстан" – проект, который проходит под девизом: "Красота в милосердии!". Победительницы конкурса доказывают свой титул, выступая послом доброй воли, активно участвуют в благотворительных проектах по всей республике, подавая пример молодежи.

С первых дней пандемии коронавирусной инфекции участницы проявили активную гражданскую позицию, примкнув к волонтерскому движению. Девушки формировали продуктовые корзины и доставляли их нуждающимся людям, не имеющим возможности выйти в магазины. Шили медицинские маски, оказывали помощь врачам, которые круглосуточно боролись за жизни казахстанцев.

Zakon.kz в ближайшее время познакомит вас с участницами конкурса и их социальными проектами и инициативами.