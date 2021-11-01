Антикор проводит спецоперацию в Нур-Султане, Шымкенте и пяти областях

1 ноября 2021, 13:15
Фото: Zakon.kz

Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) проводит спецоперацию в Нур-Султане, Шымкенте и пяти областях, передает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба подтвердила проведение следственно-оперативных мероприятий в городах Нур-Султан, Шымкент, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. Все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства. пресс-служба Антикоррупционной службы

В ведомстве отметили, что подробности будут позже.


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