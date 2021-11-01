Как на самом деле относятся мусульмане к вакцинации, рассказал наиб имам Алматы

На площадке Региональной службы коммуникаций наиб имам Центральной мечети города Алматы Ержан Есим ответил на вопросы по вакцинации с точки зрения ислама, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя духовенства, ни в одной традиционной религии нет запрета на вакцинацию, наоборот, поддерживается стремление к сохранению здоровья, и все имамы Алматы, несмотря на снижение заболеваемости в городе, продолжают следить за эпидемиологической ситуацией и новыми случаями инфицирования. Эта работа проводится ими каждый день.

Мы должны защитить свои семьи от коронавируса, позаботиться о благополучии друг друга. И в данном случае вакцинация – единственное решение и жизненная необходимость. Религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы предотвращения болезней. наиб имам Центральной мечети города Алматы Ержан Есим

Что касается требований халяль, то, как отметил наиб имам, вакцины применяют и в мусульманских странах, поэтому не стоит тратить время и рассматривать их с халяльной и нехаляльной стороны, переживать по этому поводу.

Говоря об этом, священнослужитель подчеркнул, что казахстанская вакцина QazVac получила сертификат соответствия общим требованиям халяль.

Кроме того, QazVac эффективна против варианта "дельта", – говорит он. – Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной. Сейчас нужно спасать жизни людей, а противники вакцинации не имеют отношения к медицине.

Как сообщил спикер, по решению властей Саудовской Аравии, мусульманские паломники, намеревающиеся совершить хадж и умру, обязательно должны вакцинироваться против коронавируса, и это решение было поддержано верующими во всем мире. Он просит не верить распространяемым в интернете слухам, которые ничего общего с религией не имеют, и призывает алматинцев принять активное участие в кампании по иммунизации. Представитель духовенства убежден, что на сегодняшний день это единственный способ победить опасный вирус.

Мы постоянно ведем беседы с прихожанами о вакцинации, поэтому в Алматы большинство представителей религиозных объединений привились, – отметил наиб имам. – Это нужно для того, чтобы обезопасить себя и близких, а также показать всем, что прививаться не только можно, но и нужно.

Свою позицию по прививке Ержан Есим подкрепил высказываниями из Священного Корана. Во-первых, вакцинация в качестве профилактики заболевания является “мубах”, то есть разрешена. Во-вторых, в исламе всегда говорят о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара – аманата Всевышнего, поэтому в Коране всячески призывают к лечению и исцелению, – разъяснил наиб имам.