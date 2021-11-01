Надаль сыграл с самым возрастным теннисистом мира

Испанский теннисист Рафаель Надаль сыграл товарищескую игру с 97-летним Леонидом Станиславским из Украины, сообщает Zakon.kz.

Украинский ветеран является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как самый возрастной игрок в теннис. Житель Харькова в данный момент стоит на 31 месте в рейтинге ITF среди игроков старше 90 лет.

В теннис можно играть в любом возрасте. Я начинал в 30 лет, а сейчас мне уже 97. Знаменитые теннисисты: Федереру – 39 или 40, Джоковичу – 33 или 34, Надалю – тоже за 30. За 30 – это большой возраст для профессионала, а я любитель, играю в 97 лет. Самая большая мечта – прожить еще несколько лет, до ста, и сразиться с Роджером Федерером, – говорит старейший теннисист мира Леонид Станиславский.

Куандык Шынасилов