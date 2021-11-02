Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака повезет в феврале, передает Zakon.kz.

По информации Профиль, чтобы достичь успеха в начинаниях и защититься от неприятных ситуаций, нужно перенести важные дела на благоприятные дни: 7, 9, 10, 12, 14 февраля.

Овен

Вплоть до третьей декады февраля 2022 года представители этого созвездия будут на пике деятельности. Все задумки исполнятся легко. Ближе к концу февраля нужно взять небольшую паузу, чтобы не лишиться сил.

Рак

Февраль – удачное время для того, чтобы наладить личную жизнь. Одиноким Ракам удастся найти свою любовь, а семейные пары смогут достичь полного взаимопонимания.

Лев

Для представителей огненного созвездия в феврале наступят поистине удачные дни. Благоприятный период необходимо использовать по максимуму, не отвлекаясь на малозначимые задачи.