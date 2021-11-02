Темиртас Жусупов принес Казахстану первую медаль ЧМ по боксу

2 ноября 2021, 18:23
Фото: olympic.kz

2 ноября на ринге Белграда начались четвертьфинальные поединки мирового первенства по боксу, сообщает Zakon.kz.

Открыли соревновательный день турнира боксеры в весовой категории до 48 кг – Темиртас Жусупов (Казахстан) и узбекистанец Нодиржон Мырзахмедов.

Представитель акмолинской школы бокса уверенно провел поединок и победил принципиального соперника – 5:0. Тем сам Темиртас завоевал первую медаль в копилку казахстанских боксеров и прошел в полуфинал Чемпионата мира. Как известно, в боксе все полуфиналисты минимум получают бронзовую медаль.

Куандык Шынасилов


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