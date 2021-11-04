Samsung и микрофинансовая организация KMF стали партнерами

Меморандум о сотрудничестве подписали в Алматы президент Samsung Electronics Central Eurasia Санг Юн Ким и директор кредитного департамента KMF Арман Абылайхан.

KMF – крупнейшая микрофинансовая организация в Казахстане и один из лидеров микрофинансового сектора в Центральной Азии. Компания выдает индивидуальные и групповые микрокредиты на развитие бизнеса и потребительские нужды.

KMF приобретает смартфоны Samsung Galaxy A03s для повышения уровня мобильности своих клиентов. Это недорогая модель для тех, кто ценит в мобильных устройствах в первую очередь практичность и надежность.

KMF также приобретает программное обеспечение Knox Configure – облачный сервис, позволяющий предприятиям удаленно настраивать и кастомизировать устройства Samsung. ПО быстро и легко адаптирует девайсы под конкретные нужды бизнеса.

В ближайших планах у обеих сторон – реализовать проекты по цифровизации внутренних процессов KMF с помощью программного обеспечения Knox Manage, которое позволяет удаленно управлять парком мобильных устройств, повышает эффективность бизнеса и защищает корпоративные данные.

Мы очень рады сотрудничеству с KMF, уверены, что корпоративные решения Samsung окажутся полезными в формировании интересных предложений для клиентов партнера, а также в цифровизации внутренних процессов компании, – сказал начальник отдела по корпоративным продажам Samsung Electronics Central Eurasia Руслан Есимов.

Все больше партнеров интегрируют в свои бизнес-процессы решения от Samsung Electronics. Недавно компания заключила меморандум о сотрудничестве с Казпочтой, которая автоматизирует процесс погрузки и выгрузки почтовых отправлений. В рамках проекта сотрудники производственных объектов национальной почтовой службы смогут пользоваться программно-аппаратным комплексом на базе смартфонов Samsung со специальным программным обеспечением для сканирования штрих-кодов на коробках для последующего внесения информации в базу данных. Это позволит значительно ускорить процессы и сократить время доставки посылок.