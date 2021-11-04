Являются самыми высокорискованными – депутат о сделках с недвижимостью

Депутат Ольга Перепечина в кулуарах прокомментировала предложение снизить пороговое значение по игорному бизнесу с трех миллионов до одного миллиона тенге, а также по сделкам с недвижимостью с 200 миллионов до 50 миллионов тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, с чем связано снижение порога по жилью.

Как правило, операции с недвижимостью являются самыми высокорискованными по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Такова практика во всем мире. К примеру, в России порог определен в размере при переводе 18 миллионов тенге. Я все в тенге говорю. В Беларуси – 9 миллионов тенге. В Кыргызстане – 22 миллиона тенге. В Узбекистане – 5 миллионов тенге. При пороге в 200 миллионов тенге мониторингом удается охватить 2,9 процента операций с недвижимостью, – пояснила депутат Ольга Перепечина.

Между тем, добавила она, при снижении этого порога до 50 миллионов тенге можно будет охватить финмониторингом уже 15% сделок.

Это небольшая доля недвижимости, которая будет проходить финансовый мониторинг. Многие из вас зададут вопрос, коснется ли это наших граждан. На сегодня в Казахстане средняя зарплата – 230 тысяч тенге. Если на 12 месяцев, сами понимаете, это некритичный порог для нашего населения. Поэтому к этому нужно идти. Мы уже приступили к поэтапному всеобщему декларированию. К 2025 году все наши граждане перейдут ко всеобщему декларированию. В этом году госслужащие и депутаты сдали декларацию входную, где указано все имущество, денежные средства в пределах Казахстана и за рубежом. Поэтому все финансовые операции, которые мы производим сегодня по приобретению недвижимости, операции с деньгами, достаточно прозрачны. И должны быть прозрачны, – резюмировала депутат.

Напомним, что сенаторы сегодня приняли проект закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ направлен на подпись главе государства.

Мадина Мамырханова, Нур–Султан