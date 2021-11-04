На берегу Балхаша найдено тело девушки

На берегу озера Балхаш найдено тело 19-летней девушки, передает Zakon.kz.
Родственники искали девушку со 2 ноября.
В дежурную часть отдела полиции города Балхаш 2 ноября обратилась с заявлением 55-летняя женщина, сообщив, что ее дочь вышла из дома и пропала без вести. Данный факт был зарегистрирован в полиции, на поиски пропавшей ориентирован весь личный состав отдела полиции, – сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
3 ноября тело пропавшей девушки нашли на берегу озера Балхаш без видимых следов насильственной смерти.
Предварительная причина смерти – общее переохлаждение организма. По данному факту в настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, обстоятельства выясняются, – заключили в ведомстве.
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