На берегу Балхаша найдено тело девушки

4 ноября 2021, 12:53
Фото: Zakon.kz

На берегу озера Балхаш найдено тело 19-летней девушки, передает Zakon.kz.

Родственники искали девушку со 2 ноября.

В дежурную часть отдела полиции города Балхаш 2 ноября обратилась с заявлением 55-летняя женщина, сообщив, что ее дочь вышла из дома и пропала без вести. Данный факт был зарегистрирован в полиции, на поиски пропавшей ориентирован весь личный состав отдела полиции, – сообщил пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

3 ноября тело пропавшей девушки нашли на берегу озера Балхаш без видимых следов насильственной смерти.

Предварительная причина смерти – общее переохлаждение организма. По данному факту в настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, обстоятельства выясняются, – заключили в ведомстве.


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