Труп мужчины нашли в колодце в Туркестанской области

5 ноября 2021, 10:51
Фото: pxhere

В Туркестанской области труп мужчины нашли в колодце, передает Zakon.kz.

Мужчина позвонил участковому и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах пропал его одинокий сосед.

На вызов выехал участковый инспектор капитан Берик Айдосов.

На месте, при тщательном изучении, полицейский обнаружил следы крови, ведущие к колодцу, расположенному во дворе дома. Как оказалось, на глубине двух метров лежал неподвижно мужчина. Мужчина в нем опознал своего соседа, – сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

При осмотре трупа были обнаружены множественные ссадины и гематомы.

Данный факт сразу же зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по ст. 99 УК РК "Убийство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал племянник потерпевшего. Он был задержан.

Как выяснили полицейские, молодой человек пришел домой к своему родственнику. Между мужчинами вспыхнула ссора. В результате племянник избил до смерти своего дядю. Для сокрытия тяжкого преступления выбросил труп в сухой колодец и скрылся.

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.


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