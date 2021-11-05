Казахстанцы все чаще выигрывают в споре у госструктур

Всего за четыре месяца судьями было наложено 175 денежных взысканий на общую сумму почти 6 млн тенге, сообщил в СЦК председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

Каковы итоги разрешения споров и в чью пользу вынесены решения? Административные суды, в первую очередь, их задача – защита прав юридических и физических лиц в спорах с государством. За четыре месяца адмсудами страны вынесено 2206 решений. Процент удовлетворенных требований составил 46%. То есть почти в половине случаев граждане победили в споре. Это говорит о том, что новые принципы, которые заложены в Административном процедурно-процессуальном кодексе, такие, как активная роль суда, принцип приоритета прав, обязанность государственных органов доказать законность и обоснованность своих актов или действий, охрана права на доверие и другие принципы, они работают, и работают эффективно, – сказал Канат Мусин.

Он добавил, что немаловажным институтом в административном процессе является новый инструмент денежного взыскания, которого ранее в законодательстве не было.

Теперь, по его словам, этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе и госорганы. Всего за четыре месяца судьями было наложено 175 денежных взысканий. Общая сумма взысканий составила почти 6 млн тенге.

Из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет. Особенностью этого взыскания является то, что его можно обжаловать решением суда. Поэтому сейчас ответчики и госорганы стали более дисциплинированными, потому что сумма денежных взысканий начинается от 10 и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать, – уточнил председатель судебной коллегии.

В пример он привел то, что на сотрудников госорганов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий. В том числе, на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель Департамента внутреннего госаудита, Департамента госдоходов, Департамента полиции и так далее. То есть здесь идет речь отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шестерых акимов городов, пятерых акимов районов и трех руководителей аппаратов.

При этом на брифинге уточнили, что особенностью нового процесса является возможность примириться с административным органом или его должностным лицом. Такого раньше в действующем законодательстве не было.

Если человек спорил с государством, он либо проигрывал, либо побеждал. Но в прошлом процент побед не превышал 15%. Сейчас мы наблюдаем, что примирение находит отклик у населения и представителей госорганов. Всего за прошедшие четыре месяца примирением было окончено 546 дел, то есть судьи утвердили 546 мировых соглашений, по которым госорганы, административные органы возвращались к вопросу о реализации права гражданина и отменяли свои акты, которые ущемляли права гражданина, – заключил Мусин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан