В Западном Казахстане планируют ужесточить карантин

Главный санитарный врач ЗКО рассказал о планах ужесточить карантинные ограничения, сообщает Zakon.kz.

Мухамгали Арыспаев уточнил, что идет обсуждение вопроса.

В ноябре планируется сделать вход в торговые развлекательные центры, кинотеатры, рестораны только с "зеленым" статусом. Обладатели "синих" статусов попасть в них не смогут. Потому что люди с "синим" статусом – это те, у которых есть медотвод (1%), остальные 99% – просто непривитые, – заявил глава ведомства.

По его словам, в области вакцинация идет медленными темпами.

Неработающие и самозанятые люди просто не приходят в поликлиники для вакцинации. Сейчас готовим постановление и совсем скоро будем согласовывать его на оперативном штабе при акимате ЗКО. И второй вопрос – это когда родители смогут заходить в детские дошкольные учреждения также только с "зеленым" статусом, – заключил врач.

Тем временем ЗКО находится в "зеленой" зоне в матрице оценки эпидситуации в Казахстане.