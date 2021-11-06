Казахстанские теннисистки узнали будущих соперниц в Кубке Федерации-2022

В Чехии прошла жеребьевка Кубка Билли Джинг Кинг по теннису сезона 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В жеребьевке приняли участие 18 сборных мира (8 – победители плей-офф и еще 10, которые заняли 3-12 места в розыгрыше Финала-2021, прошедшего с 1 по 7 ноября в Праге).

Команды-победители выступят в Финале Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году.

Женская сборная Казахстана пробилась в этот этап соревнований после победы в плей-офф над командой Аргентины (3:2) в апреле 2021 года.

По итогам жеребьевки соперниками казахстанской команды стали теннисистки Германии. Матч пройдет на немецкой земле 15-16 апреля 2022 года.

Куандык Шынасилов