Что казахстанцам нужно знать о ревакцинации

Минздрав Казахстана назвал сроки ревакцинации от коронавируса. Дополнительную дозу рекомендуется ввести через шесть-девять месяцев после завершения полного курса вакцинации. О том, кому нужно ревакцинироваться, на брифинге рассказала заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова, передает Zakon.kz.

Ревакцинация – это дополнительная доза, которую получают после двух компонентов вакцины. В Алматы ревакцинация стартует в третьей декаде ноября. Будут доступны три вакцины – Vero Cell, "Спутник V" и QazVac.

Какое количество антител необходимо, чтобы ревакцинироваться?

Перед проведением ревакцинации бустерной дозой (дополнительной дозой. – Прим. ред.) обязательные тесты на антитела проводиться не будут. Однако при желании гражданин может сделать такое исследование самостоятельно. В то же время высокий уровень антител не является показанием к медицинскому отводу либо к непроведению вакцинации. По словам Эльвиры Ибрагимовой, если у человека выявлен высокий титр антител, то ему можно ревакцинироваться чуть позже, когда их уровень снизится.

Какой вакциной нужно ревакцинироваться?

Специалисты рекомендуют проводить ревакцинацию другой вакциной.

На сегодняшний день у нас существуют два типа вакцин: векторная и инактивированная. Векторная – это "Спутник V", остальные – инактивированные. Людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуем получить спустя девять месяцев инактивированную вакцину, то есть Vero Cell и QazVac. Тем, кто получил инактивированную вакцину, рекомендуем через шесть месяцев сделать векторную вакцину "Спутник V", – отметила Ибрагимова.

Кому нужно ревакцинироваться в первую очередь?

Заместитель директора ЦГКБ подчеркнула, что ревакцинацию рекомендуют делать, поскольку с каждым месяцем титр антител снижается.

В первую очередь мы рекомендуем сделать ревакцинацию бустерной дозой людям с ослабленным иммунитетом, лицам старше 65 лет. Также тем, кто находится на передовой: медицинским работникам, сотрудникам силовых структур. Кроме того, могут ревакцинироваться люди, у которых после получения вакцины прошло шесть-девять месяцев.

Что даст ревакцинация?

Эльвира Ибрагимова обратила внимание на низкий уровень заболеваемости среди медработников. Она связывает это с массовой вакцинацией среди работников сферы здравоохранения.

Люди не болеют, несмотря на то, что каждый день находятся на передовой. По эпидемиологической ситуации в мире видим, что в других странах идет рост заболеваемости, штамм постоянно мутирует. Я считаю, что ревакцинация крайне необходима. Особенно тем людям, которые находятся на передовой и людям, имеющим хронические заболевания, сопутствующие заболевания либо тем, у кого ослабленная иммунная система.

Будет ли побочный эффект от ревакцинации?

Врач уточнила, что после ревакцинации возможна боль на месте инъекции, небольшая температура. Такие реакции прописаны в инструкциях и считаются ожидаемыми.

Каковы противопоказания к ревакцинации?

Противопоказания те же, что и для получения первого и второго компонентов вакцины.

Перед проведением ревакцинации обязательно проведут осмотр, посмотрят, насколько ваш организм готов получить данную дозу. Если нет никаких отклонений либо медицинских отводов, вам проведут ревакцинацию.

Где будет проходить ревакцинация?

Ревакцинация будет проходить в тех же прививочных кабинетах, где проходила вакцинация.

Это и медицинские, и немедицинские учреждения. Прежде чем человеку будут проводить ревакцинацию, откроют базу данных. После того, как медработник убедится, что вы вакцинированы двумя компонентами, и после осмотра выяснится, что ваш организм готов, будет проходить ревакцинация.

Кого планируют ревакцинировать?

В первую очередь, это медработники, представители силовых структур и, те, кто получил вакцину в феврале.

Также в первую категорию будут входить те люди, которые имеют ослабленную иммунную систему, пожилые люди. Любой желающий может подойти в свою поликлинику и получить бустерную дозу.

Поступила ли в Алматы вакцина "Спутник Лайт"?

По словам Эльвиры Ибрагимовой, Казахстан "Спутник Лайт" не получил.

Но у нас есть определенное количество первого компонента вакцины "Спутник V", поэтому мы готовы провести ревакцинацию данной вакциной. Имеются как инактивированные вакцины – Vero Cell, QazVac, так и векторная вакцина "Спутник V" первого компонента.

Когда можно ревакцинироваться, если после первой прививки переболел коронавирусом?

Как сообщила заместитель директора ЦГКБ, человек может получить прививку вторым компонентом через три-шесть месяцев.

Зависит от того, как человек переболел. Если он переболел бессимптомно, он может получить второй компонент через три месяца. Если болел тяжело, находился на стационарном лечении, то второй компонент может получить через шесть месяцев. Для человека, который хочет получить бустерную дозу, ревакцинация проходит через шесть-девять месяцев. Но если он переболел и получил два компонента, третью дозу может получить через три месяца.