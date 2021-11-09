Лаура Укбенова: Пользу от инициатив НОК чувствуют сами спортсмены, это - главное

У каждой медали две стороны, и в каждом деле есть так называемые "кулисы", заглянуть в которые удаётся далеко не всем. Большой спорт не является исключением, сообщает Zakon.kz.

За каждым атлетом стоит большая команда, в которую входят не только тренеры, но и люди "тыла", которые проводят с ними такое же количество времени (а зачастую даже больше), помогая подводить к важным стартам в оптимальной форме. Речь идет о врачах, массажистах, инструкторах, психологах и диетологах - о специалистах, которые постоянно находятся рядом со спортсменами и заботятся об их физическом и ментальном здоровье.

Несмотря на то, что во всем мире такие специалисты уже давно являются важными членами спортивных команд, в Казахстане в полной мере со спортсменами они начали работать только четыре года назад - когда заботу об олимпийских командах взял на себя Национальный Олимпийский комитет. Одним из первых новшеств, который ввел НОК, взяв на себя подготовку национальных сборных команд, это - формирование комплексно-научных групп для национальных команд по олимпийским видам спорта для их медицинского сопровождения на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

И хоть работа по набору специалистов все еще продолжается, а дефицит кадров остается главной проблемой, уже с июня 2018 года команды начали выезжать на сборы и соревнования с врачами, массажистами и инструкторами по лечебной физкультуре. В составе комплексно-научных групп также работают психологи, диетологи и биомеханики. Особенно значимой их работа стала во время пандемии - именно они стояли на страже здоровья спортсменов-олимпийцев.

О работе тех, чей вклад чаще всего остается за кадром, нам подробно рассказала директор департамента по спортивной медицине и антидопингу НОК Казахстана Лаура Укбенова.

- Лаура Тулеубековна, расскажите, как получилось, что медицинское сопровождение у казахстанских команд появилось относительно недавно. И с чем Вам пришлось столкнуться при формировании КНГ, в первую очередь?

- Наверное, самым главным вызовом стал поиск специалистов, которые бы имели квалификацию для работы со спортсменами высокого уровня, а также которые были бы согласны на частые командировки. Наши специалисты находятся со сборной 24 часа в сутки, являются неотъемлемой частью команды, работают в тандеме с тренерским составом и так же, как и спортсмены, почти 250 дней в году находятся на выездах. Это очень сложный график, и найти высококвалифицированных специалистов, которые бы отвечали и нашим требованиям и спортсменов, и были бы готовы на такой режим работы - оказалось не легко. Дефицит кадров и сегодня остается большой проблемой. Сегодня у нас работают 107 специалистов КНГ, и мы можем сказать, что все они очень преданы своему делу. В этом плане повезло и нам, и нашим атлетам. Могу сказать, что медицинское сопровождение команд было и ранее, но врачи и массажисты не работали в одной и той же организации, и не командировались постоянно. Например, отбирались самые приоритетные виды спорта, но даже тогда специалисты сопровождали атлетов только на некоторых сборах и отдельных соревнованиях. Их участие носило хаотичный характер, ни о каком профессиональном сопровождении речи не шло, в то время как в зарубежной практике медицинское сопровождение постоянное. Такие структурированные и сформированные команды, как наши комплексно-научные группы появились только с того момента, как ответственность за подготовку национальных сборных команд перенял на себя НОК. Новое руководство Олимпийского комитета страны понимало, что в современном спорте большие победы невозможны без комплексного подхода к подготовке атлетов, что включает в себя постоянное медицинское сопровождение. Врачи ведут наблюдение за состоянием здоровья спортсменов, дают рекомендации тренерскому составу о функциональном состоянии и рекомендуемых тренировочных нагрузках, осуществляют медико-биологические, восстановительные мероприятия и лечение, а также ведут контроль за сбалансированным питанием спортсменов, санитарно-гигиеническими условиями мест проведения учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований. Их рабочий день начинается с раннего утра и заканчивается поздним вечером или ночью. С утра проводится текущий контроль спортсменов, осмотр, замер температуры. Если не имеется противопоказаний, спортсмены допускаются к тренировкам. Все специалисты (врачи, массажисты, психологи) обязательно присутствуют на построениях, на всех тренировках. При необходимости сразу оказывают профессиональную помощь, так как травму получить можно и на сборах. Учитывая высокие нагрузки спортсменов и постоянное мышечное напряжение, массажисты перед и после тренировок помогают спортсменам растянуться, разбить и расслабить мышцы, находят тригерные точки, проводят мануальную терапию.

- Как ведется работа психологов в командах и насколько атлеты открыты к работе с ними?

- Психологическая помощь необходима время от времени любому человеку, не говоря о профессиональных атлетах. Спортсмены - это те люди, которые постоянно находятся под высоким давлением и ответственностью. В их жизни постоянно присутствует стресс, связанный с сомнениями, волнением, травмами, ответственностью перед соревнованиями. Психологи принимают активное участие в сборах наших команд, наблюдают за спортсменами, тренерами, обстановкой внутри коллектива и между атлетами. Во-первых, его задача - оперативно реагировать на запросы. Во-вторых, во время сборов или соревнований - отслеживать любые отклонения в состоянии и настроении спортсмена. Помимо этого психолог проводит и ментальную подготовку, проще говоря "прокачивает мускулы мозга". Ими проводятся диагностические работы на внимание, память, мышление, также проводятся коррекционно-развивающие работы, обучение спортсменов умению управлять и регулировать своими психо-эмоциональными состояниями в экстренных соревновательных условиях. Применяются различные методики по саморегуляции и формированию свойств личности. По той же проблеме дефицита кадров, к сожалению, сегодня невозможно обеспечить постоянным сопровождением спортивными психологами все команды. Сама по себе спортивная психология - молодая наука, не только у нас. Спортивных психологов в Казахстане не готовят. Есть психологи с педагогическим и медицинским образованием, но обязательно нужно проходить переподготовку именно по спортивной психологии. Надеемся, что в будущем, у нас будет возможность иметь психолога в каждой команде.

- В последнее время на слуху несколько случаев, которые бы говорили о нездоровой обстановке в отдельных командах. Как психологи могут помочь в данных ситуациях, и главное, есть ли у них достаточное влияние для этого?

- Нужно говорить откровенно, в очень немногих командах у них есть возможность помочь. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить максимальное количество команд психологами, но не во всех командах они есть из-за дефицита кадров и отсутствия понимания необходимости психолога в команде со стороны главных тренеров. Есть тренеры, которые отказываются от помощи спортивных психологов. Многие тренеры - специалисты старой закалки и не допускают психологов ни к себе, ни к спортсменам, более того, считают, что сами для спортсменов и родитель, и наставник, и мотиватор, и психолог. Думают, что психологи могут сбить настрой и помешать подготовке. Для высоких результатов команда должна работать вместе ради общей цели, и специалисты КНГ, и тренеры, и спортсмены. И психолог это тот, кто может в этом помочь, кто может проработать взаимоотношения между тренером и спортсменом, провести анализ климата в команде. Ведь у каждого атлета, как и у каждого человека, разная реакция на неудачи и поражения. Тренеру может это показаться проявлением агрессии или непослушанием, а спортсмен так выражает свои чувства. Плюс, не секрет, что уровень стресса у спортсменов национальных сборных командах в разы выше - необходимо постоянно показывать стабильные результаты, выдерживать конкуренцию за место в сборной, и не всем это удается, что не может не сказываться на общей атмосфере. Психологи в таких случаях могут помочь тренеру сохранять и поддерживать здоровый климат в команде. Но для этого тренер и спортсмены должны быть открыты к диалогу и работе с психологом. Это долгая работа, требующая полного доверия.

- Давайте поговорим о диетологах. Насколько учитываются индивидуальные потребности спортсменов? Как высчитывается норма для каждого атлета?

- В 2019 году НОК начал обеспечивать членов НСК не только медицинским сопровождением, но и медико-биологическими средствами, то есть спортивным питанием, витаминами, которые крайне важны в любом подготовительном и соревновательном процессах. Диетологи и нутрициологи имеют опыт работы со спортсменами, составляют диетологические карты исходя из вида спорта, оценки состава тела, степени интенсивности физической нагрузки и поставленной цели, например набор веса, снижение или поддержка массы тела. Диетологами составляется меню для сборных команд с учетом КБЖУ, витаминного и минерального составов продуктов, а спортивными врачами на сборах контролируется соблюдение базами данного меню.

При приобретении спортивного питания для спортсменов НОК руководствуется принципами наличия сертификатов качества, антидопинговых сертификатов на продукцию и приобретает только у официальных дистрибьютеров. Перечень спортивного питания для команд составляется спортивными врачами, рассматривается и утверждается на Экспертном совете, в состав которого входят эксперты в области нутрициологии/диетологии и спортивной медицины.

Но, нужно отметить, что установленные приказом Министра культуры и спорта РК нормы питания и энергозатраты, не соответствуют реальным физическим нагрузкам наших национальных команд. Высокие физические нагрузки, нервно-психическое напряжение, постоянная смена климата и временных поясов, тренировки в среднегорье предъявляют к организму спортсменов по олимпийским видам спорта повышенные требования, находящиеся порой на грани его функциональных возможностей. Одним из важнейших компонентов обеспечения высокого уровня функционального состояния спортсменов при таких нагрузках является рациональное сбалансированное питание. Согласно утвержденным в 2014 году, и действующим до сих пор нормам питания.

Например, такие виды спорта как тяжелая атлетика и водное поло, отнесены к категории вида спорта с энергозатратами до 5700 калорий в сутки, когда фактически энергозатраты тяжелоатлета при часовой тренировке могут соответствовать потере 4250 калорий за тренировку. Это не считая того, что в команде по тяжелой атлетике в день проводится не менее двух тренировок. Также и у команды по водному поло энергозатраты при двух тренировках могут составлять более 10 000 калорий.

Поэтому необходимо актуализировать нормы питания и провести соответствующие исследования с Институтом питания, с Кафедрой нутрициологии в отношении членов национальной сборной по олимпийским видам и выделить их в отдельную категорию. Мы не раз поднимали этот вопрос, и соответствующее предложение направлено в Министерство культуры и спорта РК.

- Какие проблемные вопросы помимо подготовки специалистов существуют в работе ваших групп КНГ?

- Главный вопрос это совершенствование нормативных документов, которые бы регламентировали работу спортивных медицинских работников. Как ранее говорила, раньше такой практики не было, соответственно, необходимы законодательные изменения. Сейчас НОК работает над нормативно-правовыми актами в сфере спортивной медицины и вносит предложения по внесению изменений в законодательство. Сегодня порядок работы наших комплексно-научных групп не регламентирован. Медицинская деятельность лицензируется по месту нахождения кабинета и места предоставления услуги. Но наши специалисты не сидят в кабинетах, как все врачи, сама их деятельность основана на постоянном сопровождении спортсменов. Поэтому сейчас лицензирование специалистов КНГ - один из главных проблемных вопросов, который необходимо решить, и мы очень надеемся на поддержку со стороны профильного министерства и правительства. Наши врачи имеют сертификат специалиста, который дает право на допуск к клинической деятельности. Поэтому, целесообразно выдавать для наших специалистов документ, обеспечивающий их правом выполнять свои обязанности в наших условиях, при работе со спортивными командами. Также важным вопросом является и материальная мотивация трудовой деятельности. Пандемия, которую никто не ожидал, очень ярко показала всему миру важность и значимость всех медиков, и наши специалисты были первыми, кто обеспечил охрану здоровья всех атлетов. Поэтому, мы стремимся к тому, чтобы по достоинству оплачивать труд и мотивировать спортивных врачей.

- Вы затронули тему пандемии. Мы видели, в каких условиях проводилась Олимпиада, как готовились спортсмены. Для всех это был первый опыт, и для ваших спортивных медиков, в том числе. Какие действия предпринимались, чтобы избежать массового заражения спортсменов?

- Вы правы, мы все учились на ходу. Первой основной задачей было вернуть все команды домой в целости, так как многие команды находились либо на зарубежных сборах, либо на соревнованиях. В феврале при НОК был создан Оперативный штаб, целью, которой было обеспечить охрану здоровья спортсменов. До 16 марта 2020 года по решению Штаба 619 спортсменов из 39 национальных команд были возвращены в Казахстан из стран с высоким риском заболеваемости COVID-19. Позже одной из задач Штаба стал поиск альтернативных и безопасных способов подготовки атлетов в условиях пандемии. Решением стало использование так называемых "пузырей" - "бабблов" во время сборов, предусматривающих многоуровневые способы проверки и изоляцию во время тренировок от внешнего мира. В этом аспекте хотелось бы выразить огромную благодарность Министерству здравоохранения за совместную работу по разрешению проведения сборов для нашей сборной, в условиях пандемии на аккредитованных НОК РК базах Казахстана. Принятые меры и регулярное ПЦР-тестирование позволило нам своевременно выявлять заболевших, изолировать их от остальных членов команды, провести соответствующие лечебные мероприятия и не допустить распространение COVID-19 в командах. Хочется поблагодарить и наших врачей, которые, несмотря на риск заражения, самоотверженно оставались в промежуточных зонах, продолжали наблюдение и лечение, при этом в онлайн формате наблюдали за другими членами команды. Очень много было сделано врачами команд, на плечи которых помимо основной работы легла еще и санитарно-эпидемиологическая безопасность команды. Объективно, мы оцениваем работу Штаба в этот период положительно, поскольку массовых заражений команд удалось избежать - как на старте пандемии, так и сейчас.

- Знаем, что накануне важных комплексных мероприятий НОК инициировал дополнительные антидопинговые тесты для членов национальной команды. Почему положительные случаи все-таки выявляются?

- Да, вы правы, накануне крупных комплексных стартов спортсмены НСК проходят несколько этапов антидопингового тестирования, помимо обязательных процедур. Политика нулевой терпимости к допингу - это политика всего международного олимпийского движения, и нашего НОК, в том числе. Мы тесно сотрудничаем с Казахстанским Антидопинговым центром, принимаем участие во всех образовательных семинарах и конференциях. На основании полученных знаний координаторами КНГ и врачами команд проводятся тренинги, вебинары для тренеров и врачей касательно норм Всемирного Антидопингового кодекса ВАДА, списка запрещенных субстанций, терапевтического использования, ответственности за применение допинга. Важно, чтобы спортсмены также владели актуальной информацией. По незнанию спортсмен может употребить лекарство, в котором может присутствовать запрещенная субстанция, не согласовав предварительно с врачом. Запрещенные субстанции могут присутствовать в некоторых видах спортивного питания, БАДах, которые могут также приобретаться спортсменами самостоятельно. Личная ответственность от этого не становится меньше, но важность разъяснительных работ увеличивается. Но у нас спортсмены у нас высокого класса, каждый из них знает о последствиях применения запрещенных препаратов - согласно законодательству Казахстана и трудовых договоров с НОК. Спортсмен знает, что применение допинга может стоить ему не только спортивной карьеры и годы работы, сведенные на нет, но и репутации. Все имена становятся достоянием общественности.

- Чем занимается сейчас ваш департамент?

- У нас большие планы, мы хотим создать единую электронную систему базы данных по спортсменам НСК (для основного и для резервного составов), где мы бы объединили их основные данные - спортивные достижения, физическое состояние, результаты УМО/КФТ, антидопинговый контроль (когда тестировался и результат). Но, честно говоря, сегодня мы работаем над созданием хотя бы минимальных условий для деятельности наших комплексно-научных групп и качественного медицинского обеспечения наших спортсменов. Потому такие вопросы, как регламентирование деятельности, лицензирование, даже просто выведение "спортивной медицины" в отдельную категорию, не должно быть вопросом НОК, как сейчас происходит.

К примеру, НОК инициировал внесение изменений в приказы МКС РК о медицинских обследованиях и внедрено комплексное функциональное тестирование во время проведения специальных учебно-тренировочных сборов. Незнающему человеку это может показаться не таким важным, но это большой шаг вперед в развитии спорта и в целом процесса подготовки наших спортсменов на фоне растущей мировой конкуренции в спорте. В ведущих спортивных странах (США, Китай, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Корея, Нидерланды) комплексная диагностика функционального состояния спортсменов рассматривается как важнейший инструмент планирования и управления процессом подготовки спортсменов, так как позволяет получить объективную картину сильных и слабых сторон спортсмена, осуществлять регулярный контроль прогресса спортсмена и эффективности тренировок. Помимо этого, мы стараемся повышать уровень знаний наших специалистов, несколько лет подряд проводя научные семинары с привлечением иностранных экспертов, курсы повышения квалификации. Хочу добавить, что, даже те изменения, которые уже были сделаны благодаря НОК, чувствуют сами спортсмены, и для нас это главное, чтобы продолжать свою работу.