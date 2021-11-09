В США началась вакцинация детей от пяти лет

В США началась вакцинация от коронавируса детей от пяти до 11 лет, передает Zakon.kz.

РБК сообщает, что с 8 ноября в США стартовала кампания по вакцинации детей от пяти до 11 лет. Их будут прививать Pfizer-BioNTech.

Власти США обеспечили запас вакцины для 28 млн детей. Детям будут вводить треть вакцины в двух дозах. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.

Вакцину Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет одобрили в мае этого года.

3 ноября Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США официально одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от пяти до 11 лет. Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября 2021-го по март 2022 года.