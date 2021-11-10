Скатов успешно стартовал на Челленджере в Уругвае

10 ноября 2021, 10:17
Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов прошел первый круг на турнире в Монтевидео, сообщает Zakon.kz.

Четвертая ракетка Казахстана победил на старте чилийского спортсмена, 140 ракетку мира Алехандро Табило – 6:3, 6:4. Дальше на пути к четвертьфиналу у Тимофея другой южноамериканец – Хьюго Деллиен из Боливии. Будущий соперник Скатова является седьмым сеяным на этих соревнованиях.

А вот другим членам мужской сборной Казахстана по теннису не повезло на старте. Александр Бублик проиграл на состязаниях в Швеции, не доиграв свой матч против француза Артура Ридернехта, – 1:6, 0:2 (Отказ).

Дмитрий Попко на турнире в США уступил представителю Англии Айдану Маккью – 4:6, 5:7.

Куандык Шынасилов


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