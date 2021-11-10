В Казахстане разграничат полномочия полиции, прокуратуры и суда

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством cпикера Нурлана Нигматулина одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом, передает корреспондента Zakon.kz.

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев напомнил, что в 2020 году глава государства поручил внедрить трехзвенную модель правосудия. И согласование ключевых решений следователя с прокурором стало первым шагом к трансформации уголовного процесса. С 2021 года только прокурор придает юридическую силу постановлениям органов расследования о признании подозреваемым, квалификации, прерывании сроков и прекращении дела.

Внедрение электронного делопроизводства позволило нам ускорить и упростить этот процесс. Процедура согласования проводится в электронном формате, следователю не надо направлять дело в прокуратуру, электронное уведомление приходит прокурору сразу, как только следователь сформировал свое постановление в системе. Скорость принятия решений прокурором также возросла. Если раньше дело могли изучать месяц, то сейчас до трех дней. Законное решение прокурор согласовывает цифровой подписью, по не законным отказывает в той же электронной системе, - отметил Асет Чиндалиев на пленарном заседании Мажилиса.

За 10 месяцев текущего года из 329 тыс. постановлений органов расследования законными были признаны только 287 тыс. Остальные не согласованы или были направлены на доработку.

Асет Чиндалиев озвучил основные положения новых поправок.

Первое - введение по составлению обвинительных актов прокурором предлагается осуществлять поэтапно. С 2022 года по ряду особо тяжких преступлений. С 2023 года - по коррупционным, с 2024 года - по всем остальным категориям уголовных дел предварительного следствия. Следователь будет завершать расследование отчетом с краткими выводами об итогах следствия, без оценки доказательств.

Второе - дознание и ускоренное расследование предлагается завершать составлением протокола. То есть прокурор будет утверждать протокол и направлять дело в суд.

Третье – основные процессуальные решения будут отражаться сразу в одном протоколе.

Почему мы говорим об аналогии с материалами административного производства? Потому что, как показывает практика последних пяти лет, 75% регистрируемых проступков это бывшие административные правонарушения. Сейчас в среднем по одному делу об уголовном проступке орган дознания выносит 20 основных и 11 дополнительных постановлений. Мы предлагаем сократить количество основных процессуальных документов по уголовным проступкам в два раза, то есть вместо 20 решений будет 10, - пояснил заместитель Генпрокурора.

Четвертое – для оперативности проведения следственных действий была предусмотрена возможность допроса лица в качестве подозреваемого до получения согласия прокурора на признание его подозреваемым.

Пятое – предложены поправки, связанные с рассмотрением дел в судебных инстанциях. Ходатайство о вступивших в законную силу судебных актов кассационной инстанции будут изучаться коллегиально.

Вводится норма о возможности вынесения судом первой инстанции дополнительных постановлений об исправлении допущенных явных ошибок. Сейчас даже несущественные ошибки, допущенные в судебных актах, должны исправляться в суде апелляционной инстанции. Это занимает время, затягивает вступление в силу акта, необоснованно затрачивает ресурсы суда, - заключил Асет Чиндалиев.

Тамила Языкова, Нур-Султан