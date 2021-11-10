Правительство Японии ушло в отставку

Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды в полном составе ушло в отставку, передает Zakon.kz.

Как сообщило агентство Киодо, нынешнее правительство сформировали 4 октября после избрания нового премьер-министра Фумио Кисиды. Японский политический деятель является председателем Либерально-демократической партии Японии с 29 сентября 2021 года.

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Парламент должен переизбрать Кисиду 101-м премьером 10 ноября. У правящей партии более половины депутатских портфелей. Далее нового главу правительства должен утвердить император.

Только после этого Фумио Кисида объявит состав нового Кабинета министров. Ожидается, что на должность министра иностранных дел будет назначено новое должностное лицо. Прежний министр, Тосимицу Мотэги, стал генеральным секретарем ЛДП. Его место займет Ёсимаса Хаяси.

В конце октября в Японии прошли парламентские выборы. Правящая партия смогла сохранить абсолютное большинство в нижней палате – 261 место из 465.

Ёсихидэ Сугу сменил Кисида. Об отставке Сугу объявил из-за падения рейтингов Либерально-демократической партии Японии. Его связывают с неудачными антиковидными мерами.