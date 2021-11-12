Бердымухамедов под аплодисменты выбил десятку в тире

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал умение стрелять, собщает Zakon.kz.

Глава Туркменистана проинспектировал место строительства Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов, здания для содержания служебных собак и конюшни. По данным госинформагентства ТДХ, на место Бердымухамедов отправился верхом.

Президент поручил силовым структурам, кроме выращивания овощей, плодовых и бахчевых культур, заняться их переработкой и строить теплицы.

В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени. Все пули попали в центр мишени, что стало свидетельством высокого мастерства лидера нации, – говорится в сообщении.

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В завершение визита президент оставил на мишенях памятную надпись.