Ради просмотров – в конкурс "Мисс мира" вернули дефиле в бикини

13 ноября 2021, 10:29
Фото: Тwitter/MissWorldTime

По словам организаторов "Мисс мира", в конкурс вернули дефиле в бикини, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в проекте, скоро пройдет шоу Top Model. Также организаторы добавили, что его частью станет конкурс пляжной одежды на берегу, пишет Лента.ру.

По мнению экспертов, самую сексуальную часть включили в конкурс из-за падения числа просмотров.

Руководители "Мисс мира" приняли решение исключить дефиле в купальниках из перечня выступлений семь лет назад, в 2014 году. Как объяснил директор американского этапа конкурса Крис Уилмер, поклонники состязания хотели видеть не только красивое тело, но и внутренний мир. Организаторов тревожила социальная составляющая конкурса, так как "Мисс мира" – это скорее посол мира, чем королева красоты.

В 2013 году конкурс красоты в Индонезии также прошел без этапа бикини во избежание возможных конфликтов с верующим населением острова Бали.


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