На сайте акимата столицы опубликовали список нарушителей карантина

В Нур-Султане в отношении 19 жителей за нарушение режима самоизоляции составлен протокол, сообщает Zakon.kz.

Протокол предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 87 510 тг (30 МРП).

Несмотря на ограничения, жители, имеющие статус "красного" и "желтого" по COVID-19, не прекращают нарушать домашний карантин.

Список нарушителей опубликован на официальном сайте акимата города.

Власти города напоминают, что жители, нарушившие режим самоизоляции, являются источниками инфекции. Даже если они легко переносят болезнь, они могут заразить других, для которых последствия могут быть фатальными.

Нарушение режима самоизоляции фиксируется в основном на 14-й день. Все, кто имеет положительный ПЦР-тест на COVID-19, а также те, кто контактировал с ними, должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней. Карантин начинается с момента получения положительного ПЦР-теста и длится две недели. пресс-служба акимата города Нур-Султан