Казахстанские птицефабрики заподозрили в ценовом сговоре

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%, передает пресс-служба премьер-министра.

За счет принятых мер вторую неделю подряд отмечается снижение цен на картофель (-0,4%), лук (-1,3%) и морковь (-2%). За неделю также зафиксировано снижение темпов роста цен на капусту — до 0,1%.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам антиконкурентных согласованных действий по установлению цен начало расследования в отношении семи птицефабрик, осуществляющих реализацию куриных яиц в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

В адрес субъектов рынка куриных яиц, мяса птицы и сахара направлены 12 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и применения разных цен.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.